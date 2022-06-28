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Kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir haftadır haber alınamayan gencin cesedi, katil zanlısı iş arkadaşının gösterdiği bölgede bulundu.

AA28 Haziran 2022 Salı 16:02 - Güncelleme:
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Sarısöğüt Mahallesi'nde yaşayan ve pazarcılık yapan Hakkı Şahin (29), bir arkadaşının Çan ilçesindeki düğününe katılmak üzere 21 Haziran'da evinden ayrıldı.

Şahin'in uzun süre dönmemesi üzerine ailesi, 24 Haziran'da İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Şahin'in cep telefonu sinyallerinin alındığı son noktanın Çan'a bağlı Kızılelma köyü olduğunu belirledi.

Şahin'in düğüne birlikte gittiği iş arkadaşı Gökhan G. (38), ifadesine başvurulmak üzere Sarısöğüt'ten alınarak emniyete getirildi.

Gökhan G'nin polise verdiği ifadede, 17 SV 090 plakalı aracıyla Çan'a giderken aralarında çıkan kavga sonucu Şahin'i pompalı tüfekle vurduğunu, cesedini Çan ile Bayramiç arasında bir bölgeye attığını itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda Kızılelma köyü yakınında araştırma yapan polis ve jandarma ekipleri, Şahin'in cesedini buldu. Gencin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gözaltına alınan Gökhan G'nin işlemleri sürüyor.

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