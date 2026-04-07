İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6174
  • EURO
    51,6091
  • ALTIN
    6683.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Kayıp olarak aranıyordu: Derede kenarında cansız bedeni bulundu

Burdur'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadın, ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucu dere kenarında ölü bulundu.

İHA7 Nisan 2026 Salı 14:06 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yazıköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alzheimer hastası Yaşar Kubuz (82), sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri ve iz takip köpeği eşliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda yaşlı kadın, Yazıköy deresinin kenarında bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kubuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşar Kubuz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail Konsolosluğu'na sızma girişimi önlendi! İşte o terörist...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.