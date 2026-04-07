Kayıp olarak aranıyordu: Derede kenarında cansız bedeni bulundu

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yazıköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alzheimer hastası Yaşar Kubuz (82), sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri ve iz takip köpeği eşliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda yaşlı kadın, Yazıköy deresinin kenarında bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kubuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşar Kubuz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.