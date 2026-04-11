İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayıp olarak aranıyordu! Kendi aracının altında ölü bulundu
Güncel

Kayıp olarak aranıyordu! Kendi aracının altında ölü bulundu

Kütahya'nın Emet ilçesinde kayıp olarak aranan 67 yaşındaki şahıs, kendi aracının altında ölü bulundu. Şahsın tamir yapmaya çalıştığı sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kaldığı değerlendiriliyor.

IHA11 Nisan 2026 Cumartesi 09:40 - Güncelleme:
Kayıp olarak aranıyordu! Kendi aracının altında ölü bulundu
ABONE OL

Olay, Yaylayolu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Yavuz'dan (67) uzun süredir haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramalar neticesinde Yavuz'un cansız bedeni, Emet ilçesine bağlı Dereli köyü ile Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü arasındaki tali yolda 45 AJB 880 plakalı aracının altında bulundu.

KENDİ ARACININ ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETMİŞ

Yavuz'un cenazesi, Emet Belediyesi itfaiyesine bağlı kaza kırım ekipleri tarafından aracın altından çıkarıldı. Yavuz'un cenazesi, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre Yavuz'un tamir yapmaya çalıştığı sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kaldığı değerlendiriliyor. Yavuz'un cenazesinin ikamet ettiği Manisa'nın Soma ilçesinde defnedileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.