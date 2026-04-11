Kayıp olarak aranıyordu! Kendi aracının altında ölü bulundu

Olay, Yaylayolu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Yavuz'dan (67) uzun süredir haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramalar neticesinde Yavuz'un cansız bedeni, Emet ilçesine bağlı Dereli köyü ile Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü arasındaki tali yolda 45 AJB 880 plakalı aracının altında bulundu.

KENDİ ARACININ ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETMİŞ

Yavuz'un cenazesi, Emet Belediyesi itfaiyesine bağlı kaza kırım ekipleri tarafından aracın altından çıkarıldı. Yavuz'un cenazesi, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre Yavuz'un tamir yapmaya çalıştığı sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kaldığı değerlendiriliyor. Yavuz'un cenazesinin ikamet ettiği Manisa'nın Soma ilçesinde defnedileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.