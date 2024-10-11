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Kayıp Rojin Kabaiş'in son görüntüleri ortaya çıktı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 14 gün önce kaybolan Rojin Kabaiş'in yurttan ayrıldığı son görüntüler ortaya çıktı.

AA11 Ekim 2024 Cuma 07:57 - Güncelleme:
Kayıp Rojin Kabaiş'in son görüntüleri ortaya çıktı
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Van'da 27 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki lojmanlar bölgesinden sahile indiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Daha önce sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince su altı görüntüleme cihazından da yararlanılarak Van Gölü'nde devam ediyor.

Kıyıdaki ekipler de sahile yakın yerleşim yerlerini, metruk yapıları ve sazlık alanları sürekli kontrol ederek kayıp öğrencinin bulunması için çaba gösteriyor.

Kıyıda arama kurtarma köpekleri ve dronla arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Bardakçı Mahallesi'ne yaklaşık 150 metre uzaklıkta Van Gölü sahilinde bir başörtüsü buldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur." ifadesini kullandı.

Daha önce de Van Gölü sahilinde cep telefonu ile kulaklığı bulunan ve arama çalışmaları devam eden Kabaiş'in Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki lojmanlar bölgesinden sahile indiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Kabaiş'in sahile doğru yürüdüğü görülüyor.

  • Rojin Kabaiş
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