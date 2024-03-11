İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2024 Pazartesi / 2 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0047
  • EURO
    35,0768
  • ALTIN
    2244.26
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kayıp üniversite öğrencisi ölü bulundu

Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi motosikletiyle dere yatağında kaza yapmış halde ölü bulundu.

AA11 Mart 2024 Pazartesi 03:57 - Güncelleme:
Kayıp üniversite öğrencisi ölü bulundu
ABONE OL

Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi, dere yatağında motosikletiyle kaza yapmış halde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, kuryelik yapan üniversite öğrencisi Emirhan Göksu'dan (20) bir gündür haber alamayan Kahramanmaraş'ta görev yapan polis babası, durumu Isparta Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Çalışma yapan ekipler, Göksu'yu Akkent Mahallesi Dereboyu mevkisinde motosikletiyle kaza yapmış halde ölü buldu.

Göksu'nun Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksek Okulunda öğrenci olduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.