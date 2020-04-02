Kayıp Uzman Çavuş Güneşten hala iz yok

AA 02 Nisan 2020 Perşembe 16:37 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 16:37

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.



Bugünkü çalışmalar çerçevesinde 2 dalgıç ekibi, Munzur Çayı'nın Miskisağ ile Dikilitaş mevkisi arasında, diğer bir ekip de Uzuçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyıda arama yaptı.

JÖH ve PÖH timleri, AFAD ekipleri ve gönüllüleri Munzur Çayı kıyısında arama çalışmalarını sürdürürken, jandarma personeli de drone ve iz takip köpekleriyle çalışmalara destek verdi.

Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile aramanın sürdüğü bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan kayıp Güneş'in, birçok arama kurtarma faaliyetine katıldığı ve merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'taki depremde enkaz altında kalan birçok vatandaşın sağ olarak kurtarılmasını sağladığı öğrenildi.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki eğitimi sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Uzman Çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.













