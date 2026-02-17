İSTANBUL 17°C / 7°C
  ''Kayıp yabancı nüfus'' provokasyonu tutmadı: İddialar tek tek çürütüldü
Güncel

''Kayıp yabancı nüfus'' provokasyonu tutmadı: İddialar tek tek çürütüldü

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan “TÜİK ile Göç İdaresi Başkanlığı verileri arasında kayıp yabancı nüfus bulunduğu” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

17 Şubat 2026 Salı 16:46
''Kayıp yabancı nüfus'' provokasyonu tutmadı: İddialar tek tek çürütüldü
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu farkın "kayıp nüfus"tan değil, veri kapsamı ve istatistik üretim yöntemlerindeki farklılıktan kaynaklandığını bildirdi.

Açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS) dayalı yayımlanan istatistiklerin, yasal olarak Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişileri kapsadığı belirtildi.

Bu kapsamda; ikamet ve çalışma izni bulunan yabancıların yanı sıra uluslararası koruma altındakiler ile izinle Türk vatandaşlığından çıkıp ülkede yaşamaya devam eden kişilerin de verilerde yer aldığı ifade edildi.

Öte yandan Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan istatistiklerin ise yalnızca ikamet izni sahibi yabancılara ilişkin olduğu vurgulandı.

Merkez, iki kurumun verilerinin kapsam ve yöntem açısından farklılık gösterdiğine dikkat çekerek, bu fark gözetilmeden yapılan karşılaştırmaların kamuoyunu yanıltabileceğini bildirdi. Açıklamada, resmi verilerin üretim süreçleri dikkate alınmadan yapılan gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

  • Dezenformasyonla Mücadele
  • TÜİK
  • Göç İdaresi Başkanlığı

