İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2021 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3356
  • EURO
    8,8875
  • ALTIN
    434.952
  • BIST100
    1491.09
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayısı ağaçlarını kesen komşu fotokapana yakalandı
Güncel

Kayısı ağaçlarını kesen komşu fotokapana yakalandı

Elazığ'da 2 ay içerisinde yüzlerce kayısı ağacını kesen kişi, fotokapanla yakayı ele verdi. Üstelik ağaç katilinin bahçe sahibinin komşusu olduğu ortaya çıktı. Ağaçları kesen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

29 Ocak 2021 Cuma 10:57 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 10:58
ABONE OL

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Ahmet Kürüm isimli çiftçinin 2 ay içerisinde 506 kayısı ağacına, kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi ancak yeni fidanlar da parçalandı.

Mağdur çiftçi bunun üzerine 3 fotokapan ve bir güvenlik kamerası satın aldı.

TRT Haber'in haberine göre, bahçe sahibi Ahmet Kürüm, fotokapandaki kayıtları izleyince ağaçlara zarar veren kişinin komşusu olduğunu gördü.

Görüntülerle jandarmaya giden Kürüm, Ş.A isimli komşusundan şikayetçi oldu.

Ağaçları kesen zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.