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Güncel

Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Ekim'de yapılacak 2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) başvuruları başladı.

AA02 Eylül 2020 Çarşamba 10:49 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 10:49
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-Kaymakamlık, 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara'da uygulanacak. Sınava başvurular, bugünden itibaren 9 Eylül'e kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

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