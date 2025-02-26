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Kaymakamlık duyurdu: Şanlıurfa'da bazı muhtarların mazbatası iptal edildi

Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamlığı, ilçede 5 mahalle muhtarının mazbatasının iptal edildiğini bildirdi.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 10:15 - Güncelleme:
Kaymakamlık duyurdu: Şanlıurfa'da bazı muhtarların mazbatası iptal edildi
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Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bozova ilçesinde 6 muhtarın Kaymakamlık tarafından görevden alındığına ilişkin basında yer alan haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yüksek Seçim Kurulu tarafından, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce, Bozova ilçemizde Aylan, Karacaören, Karakaş, Koçveran ve Narsait mahalle muhtarlarının haklarında seçilmeye engel mahkumiyet kararları bulunduğu anlaşıldığından Kurul'un 2025/67 sayılı kararıyla ilgili 5 mahalle muhtarının mazbataları iptal edilmiş ve boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılmasına karar verilmiştir."

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