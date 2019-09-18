Kaymakamlık sınavı başvuruları başlıyor. Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM Kaymakamlık sınavı ve başvurularının yapılacağı tarihleri açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınava; üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar başvurabileceği belirtildi. Kaymakamlık sınavı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

ÖSYM tarafından gelmiş olan duyuruya göre kaymakamlık giriş sınavına başvurular 19 Eylül 2019 tarihinde başlayacak ve adaylar başvurularını en geç 25 Eylül 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre Kaymakamlık sınavı 9 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. Sonuçlar 4 Aralık’ta erişime açılacak.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Kaymakamlık giriş sınavına başvuru ücreti henüz duyurulmadı. 2018 yılında yapılmış olan sınav ücreti 180 TL idi ancak bu yıl her şeye zam gelmesi ile birlikte Kaymakamlık giriş sınavı başvuru ücretine de zam gelebilir. Bu durumdan sizleri kılavuz yayımlandığında bilgilendireceğiz. Adaylar sınav ücretini başvuru tarihleri içerisinde yani, 19 - 25 Eylül 2019 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır.

2019 KAYMAKAMLIK SINAVINA KATILMA KOŞULLARI NELERDİR?

ÖSYM henüz kaymakamlık sınavı hakkında başvuru kılavuzunu yayımlamasa da 2018 yılında yapılmış olan kaymakamlık sınavına göre başvuru şartlarını şöyle;

- Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda; adayların fakülte bilgileri, beyana göre alınacaktır. Sınava başvuru koşullarını taşımayan, belirtilen fakültelerden mezun olmadığı halde başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava alınmayacak, sınava girmiş olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak ve atamaları yapılmayacaktır.

- Sınava, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1983 ve daha sonra doğmuş) olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.