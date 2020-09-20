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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ''Türk bayrağı'' hassasiyeti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bir vatandaşın evinin damında gördüğü eski, yıpranmış Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

AA20 Eylül 2020 Pazar 15:38 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 15:39
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Felahiye programını tamamlayıp Kayseri'ye dönerken Mehmet Sağır'ın evinin damında yıpranmış, eski Türk bayrağını gördü.

Hemen aracını durdurup evi ziyaret eden Büyükkılıç, ay yıldızlı Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, bağımsızlığın ve hürriyetin nişanesi olan şanlı Türk bayrağının, Türk milleti için daima göklerde en güzel haliyle dalgalanması gerektiğini belirtti.

Felahiye ilçesinden dönerken, vatandaşın damında dalgalanan Türk bayrağını gördüğünü anlatan Büyükkılıç, "Milletimizin kalbine kök salmış bu değerimizin yıpranmış bir şekilde dalgalanmasına asla müsaade etmeyiz. Hemen gereğini yaptık. Şanlı bayrağımızı yıpranmış, soluk dalgalandırmak bizlere yakışmazdı." ifadelerini kullandı.

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