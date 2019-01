Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 28 Ocak'taki operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T, B.K, S.Ş. tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri merkezli, Yozgat, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda, A.M.M, B.K, H.İ, M.E.Ö, M.B, S.Ş. ve V.B, O.K. ve A.T. gözaltına alınmıştı.