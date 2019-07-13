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Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, çeşitli meslek gruplarından 27 şüpheli gözaltına alındı.

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Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, çeşitli meslek gruplarından 27 şüpheli gözaltına alındı. 

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