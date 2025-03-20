Kayseri-Nevşehir kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Hava koşulları nedeniyle dün akşamdan itibaren trafik akışına kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Sivas kara yolunun Kayseri-Şarkışla bölümü ile Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı-Göksün arasında ekiplerin çalışması sürüyor.

Tır geçişine kapatılan Kayseri-Malatya kara yolunun Pınarbaşı ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasındaki bölümde de Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.