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Güncel

Kayseri-Nevşehir kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Kayseri-Nevşehir kara yolunda yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

AA20 Mart 2025 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
Kayseri-Nevşehir kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
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Hava koşulları nedeniyle dün akşamdan itibaren trafik akışına kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Sivas kara yolunun Kayseri-Şarkışla bölümü ile Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı-Göksün arasında ekiplerin çalışması sürüyor.

Tır geçişine kapatılan Kayseri-Malatya kara yolunun Pınarbaşı ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasındaki bölümde de Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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