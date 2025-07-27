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Kayseri Sarız'da kaza: Başkomiser hayatını kaybetti

Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan başkomiser hayatını kaybetti.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 00:09 - Güncelleme:
Kayseri Sarız'da kaza: Başkomiser hayatını kaybetti
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Kayseri-Malatya kara yolu Kıskaçlı mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyon ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürü olduğu öğrenilen başkomiser Aysun Çağla Namdar ile polis memuru Fatih Baykal yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Namdar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Namdar'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Namdar'ın elim trafik kazasında vefat ettiğini belirtti.

Namdar'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulunan Şimşek, Namdar için yarın saat 10.00'da İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenleneceğini ve ardından cenazenin memleketi Kastamonu'ya uğurlanacağını kaydetti.

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