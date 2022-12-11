Kayseri TOKİ kura sonuçları açıklandı. TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca; Kayseri'de yapılacak olan 4 bin 585 konut için 97 bin 990 başvuru alındığını söyledi. TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Kayseri'de; Merkez, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu Garipçe, İncesu Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde yapılacak 4 bin 585 adet konut için yapılan kura çekilişinde hak sahibi olan vatandaşların isim listesi belli oldu. Peki Kayseri TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte Kayseri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022

TOKİ Kayseri projesinde 1+1, 2+1, 3+1 evler için yapılan başvurular sonuçlandı. TOKİ'nin Kayseri merkezde 2 bin 300, Develi'de 134, Hacılar'da 400, Yahyalı'da 100, Bünyan'da 118, İncesu Garipçe'de 190, İncesu Saraycık'ta 200, Pınarbaşı'nda 200, Sarız'da 173, Tomarza'da 176, Yeşilhisar'da 236, Akkışla2da 83, Felahiye'de 200 ve Özvatan'da 75 olmak üzere 4 bin 585 konut için 97 bin 990 başvuru alındı.

KAYSERİ TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?



Kayseri TOKİ kura çekimi 10-11 Aralık tarihlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Merkezi Büyük Salon'da yapılan kura çekimiyle sonuçlandı. Kayseri TOKİ Kura çekim töreninde ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup, ekrana yansıtıldı. Ev sahibi olabilmenin hayalini kuran vatandaşlar, Kayseri kura sonuçlarına göre hak kazanıp kazanamadıklarını araştırmaya başladı. Kayseri TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

TOKİ kura çekimi sonuçları E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. İşte 2+1 ve 3+1 İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...

KAYSERİ TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA



Kayseri TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayın üzerinden açıklanmaya devam ediyor. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 evlerin TOKİ Kayseri kura çekimi, TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre;10-12 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ KAYSERİ İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

Merkez: 2300 KONUT

Bünyan: 118

Develi: 134

Hacılar: 400

İncesu Garipçe: 190

İncesu Saraycık: 200

Pınarbaşı: 200

Sarız: 173

Tomarza: 176

Yahyalı: 100

Yeşilhisar: 236

Akkışla: 83

Felahiye: 200

Özvatan: 75