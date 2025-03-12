Kayseri Valisi Çiçek: Erciyes turizmi, Kayseri'nin tanıtımına büyük katkı sağlıyor

Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'yi ilk kez snowboard, snowkite ve kar voleybolu gibi kış sporlarında dünya kupaları ve Avrupa kupaları ile tanıştırarak kış turizminin öncüsü haline geldi ve uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor.

FIM'IN EN PRESTİJLİ YARIŞLARINDAN

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli yarışlardan biri olarak kabul edilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun desteğiyle, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. iş birliğinde, 15-16 Mart tarihlerinde ülkemizde ikinci kez düzenlenecek.

İLK YILDA İLİMİZE KATKISINI GÖRDÜK

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, organizasyonun şehre sağlayacağı turizm ve ekonomik katkılara dikkat çekerek, "Geçen yıl düzenlenen yarışmanın ardından etkileşimin ne seviyeye geldiğini ve ilimize nasıl bir katkı sağladığını gururla gözlemledik. Bu nedenle yarışın hem Kayseri'nin tanıtımına hem de turizm ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığının farkındayız" dedi.

YARIŞMA 80 ÜLKEDE YAYINLANACAK

Erciyes Kayak Merkezi'nin Türkiye'nin en donanımlı, en planlı ve en güzel dağı olarak nitelendirildiğini belirten Vali Çiçek, "Bu yıl ikincisi düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Yarışması, Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla dünya genelinde 80 ülkede yayınlanacak ve geçen yılki gibi uluslararası basında geniş yer bulacak" bilgisini paylaştı.

YATIRIMLARIN ARTMASINI BEKLİYORUZ

"Geçen yılki yarışmanın ardından elde edilen etkilerin Kayseri'ye nasıl yansıdığını ve sağladığı katkıları gururla izledik" diyen Vali Çiçek, "Bu organizasyonun, sadece Kayseri'nin tanıtımına değil, aynı zamanda turizm ekonomisine de büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Spor turizmiyle birlikte yeni yatırımların da artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.