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Kayseri-Yerköy YHT tünelinde nefes kesen tatbikat

Kayseri-Yerköy Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı tünelinde, yangın ve patlama tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği tünel içinde mahsur kalan 15 işçi için AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. Gerçeği aratmayan tatbikat başarıyla sonuçlandırıldı.

IHA22 Ekim 2024 Salı 15:24 - Güncelleme:
Kayseri-Yerköy YHT tünelinde nefes kesen tatbikat
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Kayseri-Yerköy Yüksek Hızlı Tren şantiyesine ait Delice köyü yakınlarındaki tünelde patlama tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği patlamada yangın çıkarken içeride 15 işçi de mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken UMKE ve sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar enkazdan kurtarılarak ambulanslar ile bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, deprem, sel ve yangın tatbikatları yaparak afetlere hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Vali Özkan, "Bugün burada kurumlarımız YHT istasyonunda muhtemel durumlara nasıl müdahale edeceklerini tatbikat ile bize gösterdiler. Tabi afetler konusunda asıl olan arama-kurtarma veya müdahale kısmından öte hazırlık kısmında riski bertaraf etmek çok daha önemli. Tünel inşaatımız son derece modern tekniklerle devam ediyor, son derece de ileri tedbirlerle inşaat çalışmaları sürüyor. Ama biz olmaz olmaz demeyelim olursa müdahale tarzımızı belirleyelim diye böyle bir tatbikat icra etmek üzere toplandık" dedi.

Tatbikata katılıp emek veren herkese teşekkür eden Özkan, "Tatbikatımız AFAD koordinesinde Yozgat ve Yerköy Belediyesi, UMKE, sağlık ekipleri, jandarma, gönüllü ekiplerimiz, Milli Eğitim müdürlüğümüzden gelen gönüllü öğretmenlerimiz ve ilgili kurumlar ile birlikte buradayız. Bu bir tatbikat, Rabbim gerçeğini yaşatmasın ve göstermesin ama biz hazırlığımızı yapalım. İnşallah afetler yaşanmaz" şeklinde konuştu.

Tatbikat sonrası Türk Kızılayı tarafından vatandaşlara çay ve çorba ikramında bulunuldu.

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