Kayseri'de 15 askerimizin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili davada karar
Kayseri'de 2016'da 15 askerimizin şehit edildiği, 54 askerimizin yaralandığı terör saldırısına ilişkin davada, saldırının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle yargılanan Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
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