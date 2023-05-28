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Kayseri'de 19 seçmenli sandık

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kırsal Asmakaya Mahallesi'nin 19 seçmeni, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy vermek için sandık başına gitti.

AA28 Mayıs 2023 Pazar 11:30 - Güncelleme:
Kayseri'de 19 seçmenli sandık
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İl merkezine 60 kilometre uzaklıktaki mahallede oy kullanımı için mahalle meydanına çadır kuruldu.

Çadıra yerleştirilen 1006 numaralı sandıkta oy verme işlemi sabah saatlerinden itibaren başladı.

Çoğunluğu hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan seçmenler, vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Sandık görevlisi 5 kişi de oylarını burada kullandı.

Mahalle Muhtarı Emin Oğuz, Asmakaya'nın yıllar içinde ulaşım ve eğitim gibi sebeplerden dolayı göç verdiğini söyledi.

Mahallede 15 hane bulunduğunu anlatan Oğuz, "Cep telefonları çekmiyor, buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Yollarımızın yenilenmesini istiyoruz." dedi.

Asmakaya sakinlerinden Yaşar Oğuz da yol, iletişim ve köy evi gibi sorunların çözülmesini talep etti.

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