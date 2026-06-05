Kayseri'de 2 kamyon alev alev yandı: Kundaklama şüphesi polisi harekete geçirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan şüpheli kamyon yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı. Tomsu Caddesi üzerinde park halindeki iki kamyon kısa sürede alevlere teslim oldu.

MİMARSİNAN MAHALLESİ'NDE 2 KAMYON ALEV ALDI

Mimarsinan Mahallesi Tomsu Caddesi üzerinde 06 BVS 658 ve 38 HP 110 plakalı kamyonlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Olayı fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

KUNDAKLAMA İDDİASI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Tamamen yanan iki kamyon kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan kamyonların kundaklandığı iddia edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.