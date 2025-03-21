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Kayseri'de 203 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 203 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

AA21 Mart 2025 Cuma 13:26 - Güncelleme:
Kayseri'de 203 mahalle yolu ulaşıma açıldı
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

134 personel ve 63 aracın yer aldığı çalışmalar sonucu Akkışla'da 1, Bünyan'da 12, Develi'de 6, Felahiye'de 6, Hacılar'da 3, İncesu'da 3, Kocasinan'da 12, Özvatan'da 4, Pınarbaşı'nda 85, Sarıoğlan'da 5, Sarız'da 25, Talas'ta 6, Tomarza'da 15, Yahyalı'da 18 ve Yeşilhisar ilçesindeki 2 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Ekiplerin 1624 kilometrelik yol ağında yaptığı çalışmalarda, tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Bünyan'da 4, Pınarbaşı'nda 25, Sarız'da 7 ve Tomarza ilçesinde 15 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

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