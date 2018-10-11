Kayseri'de 3'ü kadın 7 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

Adli Tıp'a sağlık muayenesine tekerlikli sandalye ile gelen terör örgüt üyelerinden biri, polis tarafından kucaklanarak polis minibüsüne bindirildi ve adliyeye gönderildi. Zanlılar, örgüt üyeliği ve sahtecilikten nöbetçi Sulh ceza mahkemesine sevkedildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından Kayseri'nin Talas ve Melikgazi İlçelerinde ayapılan operasyonda DEAŞ terör örgütünün Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye sorumlusu 'Abu Jafar' kod adlı kişi ile irtibatlı olduğu belirlenen aralarında Türkiye sorumlusu Abu Jafar'ın kardeşlerinin ve akrabalarının yer aldığı kişilere yönelik yapılan operasyonda Rusya Uyruklu Rashid Enıkeev, Elana Rakhmanova, Suriye Uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Minah Muhammed Al Ali, Mısır Uyruklu Nada Ahmed M. yakalandı.

RUS DEAŞLI RASHID ENIKEEV TÜM DÜNYADA ARANIYORDU

Gözaltına alınan DEAŞ üyelerinin evlerinde yapılan aramada çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan DEAŞ üyelerinden Rashid Enikeev uluslararası seviyede terörizm suçundan arandığı, halen DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü, DEAŞ terör örgütü tarafından GSM aracılığı ile örgüt içi kullanılan gizli haberleşme üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürütürken, ölen terör örgütü mensuplarının eşlerini Suriye'den kaçak yollarla getirerek Türkiye'ye yerleştirdiği belirlendi.

Gözaltına terör örgütü üyeleri sorgularının ardından Kayseri Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Muayeneye tekerlikli sandalye ile gelen terör örgüt üyelerinden biri, polis tarafından kucaklanarak polis minibüsüne bindirilerek adliyeye gönderildi.