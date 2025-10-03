İSTANBUL 24°C / 16°C
  Kayseri'de aile katliamı: Cami çıkışında katledildiler
Güncel

Kayseri'de aile katliamı: Cami çıkışında katledildiler

Hacılar ilçesinde camiden çıkan Fahri ve Gülhanım Baktır çifti, evlerinin önünde av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdi.

AA3 Ekim 2025 Cuma 00:18
Kayseri'de aile katliamı: Cami çıkışında katledildiler
ABONE OL

Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler, camiden çıkan Fahri Baktır ile eşi Gülhanım Baktır'a evlerinin önünde av tüfeğiyle ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede, Baktır çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

