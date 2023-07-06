Kayseri'de bebeğini çöp konteynerine atan anne tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Temmuz'da Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Kılıçel Sokak'taki çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Selçuklu, Osmanlı ve Danişment mahallelerinde yaşayan yaklaşık 750 hamile ve yeni doğum yapmış kadınla görüşen ekipler, ayrıca 550 saatlik kamera kaydını izledi.



Çalışmalar sonucu, bebeğini çöpe attığı belirlenen anne İ.C. (32) yakalandı.

Emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde, 10 ay önce sosyal medya aracılığıyla tanıştığı bir kişiden hamile kaldığını ve evde ölü doğurduğu bebeğini çöp konteynerine attığını beyan ettiği öğrenildi.

