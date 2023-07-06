İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2023 Perşembe / 18 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,087
  • EURO
    28,4044
  • ALTIN
    1602.33
  • BIST100
    6141.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayseri'de bebeğini çöp konteynerine atan anne tutuklandı
Güncel

Kayseri'de bebeğini çöp konteynerine atan anne tutuklandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, ölü doğduğunu öne sürdüğü bebeğini çöp konteynerine atan anne tutuklandı.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 21:12 - Güncelleme:
Kayseri'de bebeğini çöp konteynerine atan anne tutuklandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Temmuz'da Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Kılıçel Sokak'taki çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Selçuklu, Osmanlı ve Danişment mahallelerinde yaşayan yaklaşık 750 hamile ve yeni doğum yapmış kadınla görüşen ekipler, ayrıca 550 saatlik kamera kaydını izledi.

Çalışmalar sonucu, bebeğini çöpe attığı belirlenen anne İ.C. (32) yakalandı.

Emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde, 10 ay önce sosyal medya aracılığıyla tanıştığı bir kişiden hamile kaldığını ve evde ölü doğurduğu bebeğini çöp konteynerine attığını beyan ettiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.