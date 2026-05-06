Güncel

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 06:42 - Güncelleme:
Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda bir akaryakıt istasyonunda, E.A, B.T. ve A.A ile kimlik bilgileri öğrenilemeyen 5 şüpheli arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, E.A. ile B.T'yi bıçakla, A.A'yı ise darp ederek yaraladı.

İstasyondaki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan E.A, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavileri sürüyor.

Olaydan sonra kaçan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

