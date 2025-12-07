İSTANBUL 14°C / 9°C
Kayseri'de bir garip olay: 3'üncü kattan çarşafla indiler: 2 gözaltı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre alkol içmek için gittikleri arkadaşlarını darp eden 2 şahıs, evin kapısının parmak iziyle açılması sebebiyle evden çıkamadı. Şahıslar 3'üncü kattaki daireden çarşafları bağlayarak, indikleri yerde mahsur kaldılar.

IHA7 Aralık 2025 Pazar 07:36 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Gürgen Sokak'ta bulunan 14 katlı binada meydana gelen olayda, S.A. ile E.Ö. iddiaya göre alkol içmek için arkadaşları H.Ü.'nün evine gitti. Evde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıkarken, tartışmanın büyümesi üzerine S.A. ile E.Ö. ev sahibi H.Ü.'yü darp etti. Daha sonra evin kapısının parmak iziyle açılmasından dolayı şahıslar evden çıkamadı. S.A. ve E.Ö. 3'üncü katta bulunan evden çarşafları birbirine bağlayarak, binanın altında bulunan marketin çıkıntısına indi. 2 şahıs burada mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından H.Ü.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de S.A. ve H.Ü.'yü mahsur kaldıkları yerden indirerek, polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan 2 şahıs gerekli işlemler için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

