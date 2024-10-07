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Güncel

Kayseri'de dini istismar eden terör örgütü FETÖ'ye operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, son 1 hafta içinde düzenlediği operasyonlarda PKK/KCK, dini istismar eden terör örgütleri ve FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda toplam 8 kişi hakkında işlem yaptı.

IHA7 Ekim 2024 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
Kayseri'de dini istismar eden terör örgütü FETÖ'ye operasyon
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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 30 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 5, FETÖ terör örgütü soruşturmalar kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplamda 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

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