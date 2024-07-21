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Kayseri'de doğal gaz patlaması

Kayseri'de, sanayi sitesinde doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA21 Temmuz 2024 Pazar 07:22 - Güncelleme:
Kayseri'de doğal gaz patlaması
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Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6152'inci Sokak'taki bir iş yerinin yanındaki doğal gaz borusunda saat 22.99 sıralarında patlama meydana geldi. Çevrede endişe aratan patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, doğal gaz borusundan çıkan alevlere müdahale ederek, yakındaki iş yerine sıçramasını önledi. Doğal gaz kutusundaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, doğal gaz ekipleri de gaz akışını durdurdu. Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.

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