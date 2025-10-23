İSTANBUL 22°C / 18°C
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Kayseri'de eski koca dehşeti: Pompalı tüfekle vurdu

Kayseri'de eski eşi tarafından tüfekle vurulan üniversite öğrencisi kadın yaralandı. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

23 Ekim 2025 Perşembe 12:39
Kayseri'de eski koca dehşeti: Pompalı tüfekle vurdu
Kayseri'de eski eşi tarafından tüfekle vurulan üniversite öğrencisi kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin, fakülte binasının öğrenci girişinde eski eşi F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Keskin, ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından silahıyla yakalandı.

Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

