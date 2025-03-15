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Kayseri'de facia! Anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

IHA15 Mart 2025 Cumartesi 12:57 - Güncelleme:
Kayseri'de facia! Anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akça Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 3 katlı müstakil evin bodrum katında meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından yabancı uyruklu anne Meysa Ahmad ve çocukları Dağha (3) ve Mustafa Ahmad (4) zehirlendi. Bir süre sonra eve gelen yakınları 3 kişiyi baygın halde bularak evin dışına çıkarttı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede anne ve iki çocuğunun hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Anne ve iki çocuğunun cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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