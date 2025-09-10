İSTANBUL 29°C / 20°C
Güncel

Kayseri'de feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

IHA10 Eylül 2025 Çarşamba 16:13 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı üzerinde meydana geldi. 16 GV 505 plakalı otomobille çarpışan 14 BB 314 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje uçtu.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede D.E. (48) ile E.E.E.'nin (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 1'i ağır 2 yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

