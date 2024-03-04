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Kayseri'de fırında silahlı kavga! 1 ölü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
Kayseri'de fırında silahlı kavga! 1 ölü
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Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'ta bulunan bir fırında O.T. ile L.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.T. ve L.T. tabancayla birbirlerine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde O.T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan L.T. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

O.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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