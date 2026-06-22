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Kayseri'de gürültü tartışması satırlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gece gürültüsü yüzünden apartman sakinleri ile bir grup arasında çıkan tartışma satırlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralanarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 00:46 - Güncelleme:
Kayseri'de gürültü tartışması satırlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde yaşanan gürültü gerilimi kanlı bir kavgayla sonuçlandı. Tacettin Veli Mahallesi'nde apartman sakinleri ile bir grup arasında başlayan tartışma kısa sürede satırlı kavgaya dönüştü ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri soruşturma başlattı.

TACETTİN VELİ MAHALLESİ'NDE GÜRÜLTÜ GERİLİMİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tacettin Veli Mahallesi İskan Sokak'ta gürültü yapıldığı gerekçesiyle apartman sakinleriyle bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç. satırla, Y.Ç. ve M.Ç. ise darbedilerek yaralandı.

3 YARALI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ'NE KALDIRILDI

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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