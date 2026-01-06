İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0448
  • EURO
    50,5459
  • ALTIN
    6156.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayseri'de hurda hırsızlığı... 2 kişi yakalandı
Güncel

Kayseri'de hurda hırsızlığı... 2 kişi yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin bahçesinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

AA6 Ocak 2026 Salı 00:42 - Güncelleme:
Kayseri'de hurda hırsızlığı... 2 kişi yakalandı
ABONE OL

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şeker Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinden 500 kilogram ağırlığındaki hurda malzemenin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarından topladıkları 75 saatlik görüntü kayıtlarını inceleyerek zanlıların adreslerini tespit etti.

Yapılan operasyonda İ.E. (29) ile A.E. (23) gizlendikleri evde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.