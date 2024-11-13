Kayseri'de huzur uygulaması: Firari hükümlü ve 7 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçun önlenmesi, huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla huzur uygulaması gerçekleştirdi.

683 araç ve 310 aracın sorgulandığı uygulamada "kasten adam öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. ile çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

Firari E.Y. cezaevine gönderilirken, aranma kaydı bulunan kişilere ekiplerce adli işlem yapıldı.

Öte yandan aramalarda ise 427 bin 660 makaron, 16 kaçak cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca ve 90 kilogram tütün ele geçirildi.