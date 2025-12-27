İSTANBUL 7°C / 4°C
27 Aralık 2025 Cumartesi
  Kayseri'de ilginç olay: Önce adres sordular sonra bıçakladılar
Güncel

Kayseri'de ilginç olay: Önce adres sordular sonra bıçakladılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre adres sorma meselesinden sonra çıkan kavgada kimliği belirsiz 3 şahıs bir çocuğu bacağından bıçaklayarak kaçtı.

IHA27 Aralık 2025 Cumartesi 01:36 - Güncelleme:
Kayseri'de ilginç olay: Önce adres sordular sonra bıçakladılar
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre adres sorma meselesinden sonra çıkan kavgada kimliği belirsiz 3 şahıs bir çocuğu bacağından bıçaklayarak, kaçtı. Olay sonrası kaçan 3 şahıstan 2'si polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz 3 şahıs, H.K.'ya (14) adres sorduktan sonra henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de H.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan 3 şahıstan 2'sini yakalayarak gözaltına alırken, 1 şahsı yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

