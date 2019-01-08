İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4692
  • 6,2693
  • 225.692
  • 89.592
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayseri'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Kayseri'nin İncesu ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu çalarken suç üstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçeye bağlı Çardaklı Mahallesi'nde 7 gün önce haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı meydana geldi. Jandarma ekipleri, kabloları alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
 
Jandarma ekipleri aynı mahallede 4 gün sonra 350 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji nakil kablosunu çalmaya çalışan A.S., H.O., ve Ö.A.'yı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin, 1 hafta önceki kabloları çalanlar olduğu belirlendi. 3 kişi, sorguları ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki: Faşistliğin en sefil hali

Başkan Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki: Faşistliğin en sefil hali

Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme

Hakaretler yağdırdı: Ukalalığı bırak, adam ol

Hakaretler yağdırdı: Ukalalığı bırak, adam ol

'Bize yapılan 4 buçuk milyar saldırıdan NATO sorumlu'

'Bize yapılan 4 buçuk milyar saldırıdan NATO sorumlu'

Vatandaşlara büyük müjde: Faturayı devlet karşılayacak

Vatandaşlara büyük müjde: Faturayı devlet karşılayacak

İran'a hiç beklemediği yerden darbe: Onaylandı

İran'a hiç beklemediği yerden darbe: Onaylandı

Dünyanın en büyüğü olacak

Dünyanın en büyüğü olacak

İZBAN eziyeti bitti: Başkan Erdoğan yetkisini kullandı

İZBAN eziyeti bitti: Başkan Erdoğan yetkisini kullandı
 

POPÜLER HABERLER

Teneke yiyen balık şoke etti

Teneke yiyen balık şoke etti

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA