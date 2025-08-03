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Güncel

Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheliye dronla suçüstü

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, dronla tespit edilip yakalandı.

AA3 Ağustos 2025 Pazar 07:10 - Güncelleme:
Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheliye dronla suçüstü
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar Mahallesi'nde bir bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, kaçak kazı yapan H.S, N.D, Ö.B. ve Y.Y'yi dronla görüntüledi.

Şüpheliler, kazı sırasında kullandıkları 2 tarama çubuğu, 1 kazma, 2 kürek, 2 metal boru, 6 bidon, 4 çift eldiven ve 21 muhtelif malzemeyle suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan incelemede, en büyüğü 10 metre çapında ve 15 metre derinliğinde olan 4 çukur tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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