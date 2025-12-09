İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5938
  • EURO
    49,565
  • ALTIN
    5768.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayseri'de kanlı tartışma: Eşine ulaşamayınca başka kadını öldürdü
Güncel

Kayseri'de kanlı tartışma: Eşine ulaşamayınca başka kadını öldürdü

Melikgazi'de boşanma aşamasındaki eşinin yanına gitmek isteyen bir kişi, bina girişinde yaşanan tartışmanın ardından apartman görevlisinin eşini bıçaklayarak öldürdü.

AA9 Aralık 2025 Salı 22:50 - Güncelleme:
Kayseri'de kanlı tartışma: Eşine ulaşamayınca başka kadını öldürdü
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Köşk Mahallesi'nde ikamet eden boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmaya gelen İ.Ş. (51), bina girişinde apartman görevlisinin karısı M.G. (36) ile karşılaştı.

İ.Ş. eşinin yanına çıkmasını engellemeye çalıştığı öne sürülen M.G'yi bıçakla yaralayıp, ardından karısının bulunduğu daireye çıktı.

Şüpheli, eşinin kapıyı açmaması üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan M.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olan şüpheli, jandarma tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçilip adliyeye sevk edilen İ.Ş. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.