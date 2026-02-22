İSTANBUL 8°C / 3°C
22 Şubat 2026 Pazar
Güncel

Kayseri'de kayıp ihbarı! 150 kişilik ekip 16 yaşındaki İlknur'u arıyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki İlknur Çiçek için arama çalışması başlatıldı.

AA22 Şubat 2026 Pazar 01:37
Kayseri'de kayıp ihbarı! 150 kişilik ekip 16 yaşındaki İlknur'u arıyor
Methiye Mahallesi'ndeki ikametinden saat 10.00'da ayrılan Çiçek'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kız çocuğunun bulunabilmesi için çalışma başlatan ekipler, mahalle ve çevresinde hem yaya hem dronla arama yaptı.

Yaklaşık 8 saat süren çalışmalara ara veren ekipler, aramaya sahurdan sonra yeniden başlayacak.

Arama çalışmalarına, yaklaşık 150 kişilik ekip ve arama kurtarma köpekleriyle devam edileceği öğrenildi.

