Kayseri'de köpek dövüştürerek bahis oynayan 37 kişiye ağır ceza

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Karacabey Mahallesi'nde organize şekilde köpek dövüşü yaptırılacağı ihbarı üzerine, Yeşilhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

Ekipler, Yeşilhisar-Develi yolu üzerindeki Kesik mevkisinde düzenlediği operasyonda ikisi organizatör, 37 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan 8'i hakkında "kumar oynanması için imkan sağlamak" ve "Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, 37 kişiye 150 bin 35 lira ceza uygulandı.

Dövüştürülen 6 köpek, koruma altına alınarak, hayvan barınağına teslim edildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı;

Kayseri'de Yeşilhisar-Develi yolu üzerinde KÖPEK DÖVÜŞÜNE yönelik gerçekleştirilen "CAN DOSTLARIMIZ "Operasyonunda 2⃣ organizatör ve 3⃣5⃣ şahıs suçüstü yakalandı. Dövüştürülmek istenen 6⃣ köpek kurtarıldı.



Onlar bizim can dostlarımız. Köpek dövüşü yaptırılarak kumara alet... pic.twitter.com/X3jn3FN1l2