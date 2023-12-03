İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2023 Pazar / 21 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayseri'de köpek dövüştürerek bahis oynayan 37 kişiye ağır ceza
Güncel

Kayseri'de köpek dövüştürerek bahis oynayan 37 kişiye ağır ceza

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, köpek dövüştüren ikisi organizatör, 37 kişiye 150 bin 35 lira ceza kesildi. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Yerlikaya, 'Can dostlarımızı dövüştürerek bahis oynayanlara gerekli cezayı Yüce Türk Adaleti verecek' dedi.

AA3 Aralık 2023 Pazar 17:20 - Güncelleme:
Kayseri'de köpek dövüştürerek bahis oynayan 37 kişiye ağır ceza
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Karacabey Mahallesi'nde organize şekilde köpek dövüşü yaptırılacağı ihbarı üzerine, Yeşilhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

Ekipler, Yeşilhisar-Develi yolu üzerindeki Kesik mevkisinde düzenlediği operasyonda ikisi organizatör, 37 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan 8'i hakkında "kumar oynanması için imkan sağlamak" ve "Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, 37 kişiye 150 bin 35 lira ceza uygulandı.

Dövüştürülen 6 köpek, koruma altına alınarak, hayvan barınağına teslim edildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı;

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.