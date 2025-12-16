Kayseri'de korkunç kaza: 22 kişi yaralandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde işçi servisinin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu 22 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İncesu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde A.R.K. idaresindeki işçi servisi, park halinde bulunan tır dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri de serviste sıkışanları çıkardı. Kazada yaralanan 22 kişi ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.