Güncel

Kayseri'de korkunç kaza: 22 kişi yaralandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşanan trafik kazasında, işçileri taşıyan servis minibüsü park halindeki tır dorsesine çarptı. Kazada 22 kişi yaralandı

İHA16 Aralık 2025 Salı 10:09 - Güncelleme:
Kayseri'de korkunç kaza: 22 kişi yaralandı
ABONE OL

Kayseri'nin İncesu ilçesinde işçi servisinin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu 22 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İncesu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde A.R.K. idaresindeki işçi servisi, park halinde bulunan tır dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri de serviste sıkışanları çıkardı. Kazada yaralanan 22 kişi ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

