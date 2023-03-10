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Kayseri'de korkutan deprem

Kayseri'de saat 05.28'de merkez üssü Hacılar ilçesi olarak kaydedilen 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA10 Mart 2023 Cuma 06:56 - Güncelleme:
Kayseri'de korkutan deprem
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Kayseri'de saat 05.28'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin Hacılar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı paylaşımda, "İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmi açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

Kayseri'de meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem paniğe yol açarken vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, meydana gelen deprem, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla beraber raflarda bulunan ürünlerin yere saçıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

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