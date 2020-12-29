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Kayseri'de narkotik operasyonu: 6 gözaltı

Güvenlik güçleri, Kayseri'de zehir tacirlerine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan baskılarda 6 zanlı gözaltına alındı.

AA29 Aralık 2020 Salı 12:09 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 12:09
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan ticari takside bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ve aparatlar ele geçirdi.

Araçtaki Ü.K, H.A. ve F.A. gözaltına alındı. Zanlıların bağlantılı olduğu değerlendirilen S.K. Hürriyet Mahallesi'nde bir araçta, O.K. ve O.S. ise Tacettin Veli Mahallesi'ndeki bir rezidansta yakalandı.

Şüphelilerin üst, araç ve ikamet aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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