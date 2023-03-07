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Kayseri'de peş peşe korkutan depremler

Kayseri'de 4,7, 4,3 ve 4.4 büyüklüğünde depremler oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

AA7 Mart 2023 Salı 14:59 - Güncelleme:
Kayseri'de peş peşe korkutan depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin İncesu ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 12,8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle Kayseri'de panik yaşayan çok sayıda kişi sokağa çıktı.

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıçda yaptığı paylaşımda, "İncesu Belediye Başkanı ve bazı muhtarlarımız ile görüştüm, an itibarıyla olumsuz bir durum gözükmüyor. Ekiplerimiz sahada. Rabb'im her türlü afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.

KAYSERİ'DE 4,7'LİK DEPREMİN ARDINDAN İKİ SARSINTI DAHA MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 14.47'deki 4,7'lik depremin ardından Hacılar ilçesinde saat 14.48'de 4,4 ve İncesu ilçesinde saat 14.53'te 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.

- "SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'de depremler sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını belirterek, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım." ifadelerini kullandı.

"İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLUMSUZLUK YOK"

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, "İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmemekte olup, birimlerimiz saha kontrol çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

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