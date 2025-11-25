İSTANBUL 16°C / 11°C
  Kayseri'de polisten kaçan araç devrildi: 2 yaralı
Güncel

Kayseri'de polisten kaçan araç devrildi: 2 yaralı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, kovalamaca sırasında aracın kontrolünden çıkıp devrilmesi sonucu yaralandı.

25 Kasım 2025 Salı 00:23
Kayseri'de polisten kaçan araç devrildi: 2 yaralı
Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde devriye yapan polis ekipleri, Furkan Y. idaresindeki 06 KUB 06 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Sürücü, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takibe alınan otomobil, yaklaşık 4 kilometrelik kovalamacanın ardından Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralılar, hastaneye kaldırılırken otomobilde tüfek ve tabanca ele geçirildi.

