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Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak nedeniyle alt geçitte bir araç mahsur kaldı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AA5 Haziran 2022 Pazar 21:43 - Güncelleme:
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Kentte akşam etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'ndaki alt geçitte kamyonet mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alt geçitte kamyonette mahsur kalan ailenin minik üyesi Elif'i çıkarttı. Kamyonetin sürücüsü ise eşini kucağına alarak çıkardı.

Öte yandan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ağaçlar devrildi.

Olumsuzluk yaşanmaması için polis, belediye ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Belediye ekipleri, yollar ve alt geçitlerdeki su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

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