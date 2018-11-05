Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Stepneden 5 bin paket kaçak sigara çıktı

Kayseri'de son 1 hafta içinde sigara kaçakçılarına yönelik yönelik 3 operasyon düzenlendi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Polis operasyonlarında, hafif ticari aracın yedek lastiğine gizlenmiş olarak 5 bin 25 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından sigara kaçakçılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. KOM ekipleri operasyonların birinde hafif ticari aracın yedek lastiğine gizlenmiş olarak 5 bin 25 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Polis, kaçakçılıkla ilgili  Suriye uyruklu  N.T. ,M.H., A.T. ve A.A.'yı gözaltına aldı. Sigara kaçakçılığı ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye’nin ilk yerli ve milli jet motoru ilk testi başarıyla geçti

Türkiye’nin ilk yerli ve milli jet motoru ilk testi başarıyla geçti

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

200 saat uğraştı inanılmazı başardı

200 saat uğraştı inanılmazı başardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA